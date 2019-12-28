Обидчивый житель Песковки поджег дом женщины, сделавшей ему замечание

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-28T12:36:48+03:00

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В Песковке задержали мужчину, который поджег жилой дом. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

В пятницу, 27 декабря, около часа ночи в полицию поступило сообщение: горит один из жилых домов в поселке Песковка Омутнинского района. Пожар удалось потушить благодаря слаженным действиям соседей и хозяев. Следователи, прибывшие на место, обнаружили признаки поджога. Подозреваемого быстро нашли и задержали.

Причиной поджога стал конфликт между подозреваемым и местной жительницей. Женщина возвращалась домой на автомобиле. По проезжей части в этот момент шел мужчина, которому она сделала замечание. Песковчанка явно не ожидала, что пешеход окажется таким обидчивым - настолько, чтобы выследить ее место жительства и замыслить недоброе.

По предварительным данным, мужчина дождался наступления ночи. Купив на автозаправке пять литров бензина, злоумышленник под покровом темноты облил им ворота ограды дома, где жила оскорбившая его женщина, и поджег. Некоторое время полюбовавшись на огонь и убедившись, что он быстро распространяется, мужчина скрылся. К счастью, пожар вовремя заметили. Тушили огонь и хозяева дома, и их соседи. Благодаря этому и удалось избежать трагедии.

Как выяснилось впоследствии, задержанный уже был неоднократно судим. На пиромана завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Напомним, что ранее мы писали о женщине из Орлова, которая подожгла жилой дом из-за конфликта со своим знакомым. Однако ей уже вынесли приговор, а вот песковчанину суд еще только предстоит.

ИСТОЧНИК KP.RU