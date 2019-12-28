В новогоднюю ночь кировчане смогут уехать домой на автобусах и троллейбусах

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-28T10:51:50+03:00

С 22.00 до 4.00 для кировчан будут ездить автобусы и троллейбусы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 22.00 до 4.00 жители города смогут не опасаться того, что им придется идти пешком от гостей с одного конца Кирова в другой. Для горожан в это время будут курсировать 6 маршрутов.

Троллейбус №1 прокатит жителей города от Площади XX партсъезда до Сельмаша. Восьмой троллейбус по улице Московской пойдет до Юго-Западного района, а затем по Воровского направится на улицу Ленина.

Автобус маршрута №23 поедет от улицы Андрея Упита до Дворца детей и юношества. 46-й автобус - от улицы Кирова в Нововятске до Театралка. Автобус «тройка» начнет движение от Силикатного завода в Коминтерне, а завершит также на Театральной площади. Автобус №5 стартует из микрорайона Чистые пруды - по улице Карла Маркса, после поедет по улице Заводской.

ИСТОЧНИК KP.RU