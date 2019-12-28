В новогоднюю ночь гуляния для кировчан организуют в трех районах

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-28T10:46:43+03:00

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31 декабря с 14.00 праздничное настроение будут создавать музыкальные новогодние видеоклипы, фрагменты из любимых российских фильмов и мультфильмов. Их будут показывать на светодиодных экранах главной городской сцены. Там же можно увидеть ролики с поздравлениями с Новым годом от руководителей города и области.

В 18.00 начнется программа для детей «Мышиные проделки, или в поисках волшебного пятачка». Ребята вместе со сказочными героями будут водить огромный хоровод, а также петь, танцевать, составлять новогодний плейлист. Поздравит маленьких горожан главный новогодний волшебник - Дед Мороз.

С 22.30 все собравшиеся на площади смогут принять участие в интерактивной программе «Арт-Маус шоу». На сцене выступят Екатерина Лихачева, Константин Лазарев, Александр Бушмакин, участники вокального проекта «АРГО», Александр и Марина Машкины, а также шоу-балет «Dolce Vita».

В полночь прозвучит новогоднее обращение президента Российской Федерации. И под бой курантов кировчане и гости города загадают свои самые заветные желания. После чего развлекать горожан продолжат Дед Мороз и символ 2020 года мышь Металик. В час ночи над Театральной площадью прогремит праздничный фейерверк. Завершит новогодние гуляния на главной городской площадке выступление DJ ACTIVE MAN. И все дружно смогут спеть караоке.

Праздничная программа в Кочуровском парке начнется 31 декабря в 22.00. В полночь начнется новогодняя дискотека у главной елки Ленинского района. И главное, впервые небо над парком украсят огненные шары праздничного фейерверка. Он, как и на Театральной площади прогремит в 01.00.

31 декабря с 21.00 новогодняя шоу-программа «Бюро новогодних чудес» состоится и в парке ЛПК Нововятского района. Зрители смогут принять участие в играх, танцевальных конкурсах, розыгрышах, новогодних флэш-мобах. На сцене в праздничной программе выступят коллектив народного танца «Росы», солисты вокального ансамбля «Ветер перемен», ансамбля русской песни «Россияночка» и другие. Финалом праздника станет новогодняя «Морозотека» - дискотека перед боем курантов.

ВАЖНО

В целях безопасности на площадки праздничных гуляний запрещено проносить спиртные напитки, колюще-режущие предметы, газовые баллончики. В местах массового скопления людей строго запрещается использование пиротехники.

ИСТОЧНИК KP.RU