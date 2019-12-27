2019-12-27T20:22:33+03:00
Общество

В Кирове временно отключат три светофора

Александр МАКАРОВ
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Не на всех перекрестках может появится регулировщикНе на всех перекрестках может появится регулировщикФото: Валерий РОМАНОВ
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Завтра, 28 декабря, не будет работать светофор на перекрестке улиц Воровского и Солнечной. Об этом сообщили в ГИБДД по городу Кирову. Технические работы продлятся с 9.00 до 12.00.

Также запланированы плановые отключения светофоров:

-10 января 2020 года на Октябрьском проспекте у дома № 31, с 9.00 до 16.00;

-14 января 2020 года на перекрестке улиц Красной Звезды и Проезжей, с 13.00 до 16.00.

Кировская Госавтоинспекция просит водителей соблюдать ПДД и обращать внимание на знаки приоритета при проезде через нерегулируемые перекрестки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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