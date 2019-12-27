В Кировской области виновнику ДТП дали полтора года тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-27T17:47:56+03:00

Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой

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В Вятскополянском районе осудили водителя грузовика, устроившего ДТП со встречной машиной. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Авария произошла днем 4 июня 2018 года на трассе «Сосновка - Кизнер». 52-летний житель Удмуртской Республики управлял грузовиком «SCANIA» с полуприцепом. Как установил суд, в районе 6-го километра водитель изменил траекторию движения и выехал на встречную полосу, где как раз проезжал «ВАЗ». Прицеп боком врезался в легковушку. Ее водитель получил травмы, которые оценили как «тяжкий вред здоровью, опасный для жизни».

Суд счел водителя грузовика виновным и вынес приговор: полтора года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU