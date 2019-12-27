В Орловском районе 44-летняя пироманка подожгла жилой дом

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-27T19:55:58+03:00

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В Орловском районе предстанет перед судом местная жительница, устроившая поджог. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Ночью 13 мая текущего года 44-летняя женщина, перебрав горячительных напитков, решила совершить небольшой променад по городу Орлову. Судьба привела ее к многоквартирному дому № 148 по улице Орловской, где жил один ее знакомый. Мужчину она почему-то не любила, но попыталась вызвать его на разговор - видимо, чтобы выяснить отношения. Последний отказался идти на контакт и на улицу. В оскорбленной женщине проснулся безумный Герострат, и, ведомая алкоголем, она решила зажечь все вокруг. И сделала это - путем поджога тамбура одной из квартир и всего имущества, которое там было.

Пожар тушили оперативно прибывшие на место полицейские. Ни дом, ни жильцы не пострадали. А вот если бы орловчанка умудрилась-таки спалить дотла свой личный храм Артемиды, то ущерб составил бы более шести миллионов рублей.

Уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога» направили в суд. Известно, что ранее женщина уже была судима за неуплату алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU