2019-12-27T11:05:27+03:00
Происшествия

Погода на 28 и 29 декабря: в выходные ударит мороз до -23 градусов

Киров оказался на краю холодного антициклона
Александр МАКАРОВ
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В воскресенье кировчанам нужно одеться потеплееВ воскресенье кировчанам нужно одеться потеплееФото: Алексей ФОКИН
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Оттепель в начале недели сменилась резким похолоданием. По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», на выходных температура продолжит падать. Субботним утром столбик термометра будет на отметке -10 градусов. В течение дня ожидаются перепады до -7, возможен небольшой снег. К ночи сильно похолодает: температура воздуха опустится до -15.

Воскресенье встретит кировчан малооблачной и морозной погодой. Утром и днем ожидается до -18 градусов. Вечером столбик термометра окажется на отметке -20. Ночью похолодает до -23.

В начале следующей недели в Кирове снова потеплеет. В днем морозы уступят место умеренной температуре. Ожидается от -7 до -4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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