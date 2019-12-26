2019-12-26T18:06:54+03:00
Общество

В Кировском кукольном театре прошла первая елка для малышей

Новый проект, называемый бэби-елкой, порадовал детей и их родителей
Анастасия РОМАНОВА
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Кировский кукольный театр открыл первую елку для малышей. Фото: kirovkukla.ruКировский кукольный театр открыл первую елку для малышей. Фото: kirovkukla.ru
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В среду, 25 декабря, в Кировском театре кукол им. А.Н. Афанасьева прошла первая бэби-ёлка. Новогоднее представление «Подарок Деду Морозу», новый проект «ТЕАТРа +», встретило своих первых малышей.

Дети праздновали в яркой новогодней атмосфере вместе со своими родителями. Мероприятие проходило в уютном пространстве с яркими подушками, снежницей, зоной рисования, новогодней елочкой. И, конечно же, не обошлось без главных героев празднования — Деда Мороза и Снегурочки.

На празднике не обошлось без главных волшебников - Деда Мороза и Снегурочки. Фото: kirovkukla.ru

На празднике не обошлось без главных волшебников - Деда Мороза и Снегурочки. Фото: kirovkukla.ru

Малыши слушали сказки, пели песни и наслаждались различными играми. Вместе с родителями ребята рассказывали Деду Морозу стихи, за что получали сладкие подарки. У всех посетителей остались на память красивые фотографии.

Театр откроет свои двери для всех желающих 3, 5 и 8 января. В эти дни состоятся еще пять бэби-елок для малышей и их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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