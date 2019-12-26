В Кировском кукольном театре прошла первая елка для малышей
В среду, 25 декабря, в Кировском театре кукол им. А.Н. Афанасьева прошла первая бэби-ёлка. Новогоднее представление «Подарок Деду Морозу», новый проект «ТЕАТРа +», встретило своих первых малышей.
Дети праздновали в яркой новогодней атмосфере вместе со своими родителями. Мероприятие проходило в уютном пространстве с яркими подушками, снежницей, зоной рисования, новогодней елочкой. И, конечно же, не обошлось без главных героев празднования — Деда Мороза и Снегурочки.
На празднике не обошлось без главных волшебников - Деда Мороза и Снегурочки. Фото: kirovkukla.ru
Малыши слушали сказки, пели песни и наслаждались различными играми. Вместе с родителями ребята рассказывали Деду Морозу стихи, за что получали сладкие подарки. У всех посетителей остались на память красивые фотографии.
Театр откроет свои двери для всех желающих 3, 5 и 8 января. В эти дни состоятся еще пять бэби-елок для малышей и их родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU