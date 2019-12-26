2019-12-26T17:19:00+03:00
Общество

Никогда такого не было и вот опять: жители Свечинского района платили за воздух

АО «Куприт» вновь начисляло деньги за услугу, которую не исполняло
Анастасия РОМАНОВА
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В Свечинском районе, как и в Санчурском, жители так же платили за несуществующий вывоз мусора.В Свечинском районе, как и в Санчурском, жители так же платили за несуществующий вывоз мусора.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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В Свечинском районе жителям деревни Филонюшки начисляли плату за несуществующий вывоз мусора. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

АО «Куприт», являющееся региональным оператором по обращению с ТКО, снова взимала с населения плату за воздух. Один из потребителей услуги, живущий в Филонюшках, обратился в прокуратуру Свечинского района с жалобой. Проведенная проверка показала, что начисление платы за вывоз мусора было незаконным - ведь никто ничего не вывозил. В итоге регоператор снял с населения деревни плату за свои услуги, начисленную с 1 января 2019 года. Теперь ее начнут начислять только с того момента, как ТКО действительно начнут вывозить.

Напомним, ранее мы писали о жителях Санчурского района, пострадавших от той же напасти. Там 67 человек из восьми деревень платили за вывоз мусора, который никто не осуществлял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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