В Кировской области на пригородных и междугородних маршрутах теперь можно расплачиваться картой
На пригородных и междугородних маршрутах Кировской области появилась система бесконтактной оплаты. За первые дни услугой воспользовалось около тысячи человек.
Как сообщил директор ОАО «КировПассажирТранс» Денис Пырлог, сейчас совместно с банками разрабатывается программа лояльности. Пассажиры будут получать при оплате бонусы или кэшбек. Систему планируют ввести в январе 2020 года.
- В эпоху цифровых технологий мы должны использовать все средства и ноу-хау для улучшения качества обслуживания пассажиров, - также добавил Денис Пырлог. - Мы стремимся шагать в ногу со временем, и предоставляем пассажирам выбор между наличной и безналичной оплатой.
Отдельно отмечается, что картой можно оплатить только полную стоимость проезда. Оплата осуществляется через терминал, который находится у кондуктора или водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU