В Кировской области на пригородных и междугородних маршрутах теперь можно расплачиваться картой

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-26T15:39:02+03:00

Теперь расплатиться за проезд картой можно не только в городском транспорте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На пригородных и междугородних маршрутах Кировской области появилась система бесконтактной оплаты. За первые дни услугой воспользовалось около тысячи человек.

Как сообщил директор ОАО «КировПассажирТранс» Денис Пырлог, сейчас совместно с банками разрабатывается программа лояльности. Пассажиры будут получать при оплате бонусы или кэшбек. Систему планируют ввести в январе 2020 года.

- В эпоху цифровых технологий мы должны использовать все средства и ноу-хау для улучшения качества обслуживания пассажиров, - также добавил Денис Пырлог. - Мы стремимся шагать в ногу со временем, и предоставляем пассажирам выбор между наличной и безналичной оплатой.

Отдельно отмечается, что картой можно оплатить только полную стоимость проезда. Оплата осуществляется через терминал, который находится у кондуктора или водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU