В Кирове откроют 14 лыжных трасс и 108 горок

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-26T14:07:20+03:00

На катке время можно провести весело и с пользой для здоровья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В этом году при подготовке к новогодним праздникам власти города большое внимание уделили не только развлекательным, но и спортивным мероприятиям.

В предновогодние праздники и в течение зимних месяцев в городе будет работать 21 каток. Шесть ледовых площадок работают на платной основе: это катки на стадионах «Динамо», «Родина» и «Юность», в спорткомплексах «Союз» и «Дымка», а также в «Юркином парке».

Остальные 16 катков - бесплатные. Среди них 7 общегородских: на Театральной площади, на улице Спасской, в Вересниках, на Северной Набережной, в Коминтерновском (на стадионе по улице Павла Корчагина) и в парке ЛПК (Нововятский район).

Желающие покататься на коньках также могут отправиться в СТК «Порошино» или на каток у легкоатлетического манежа «Вересники». Ледовые площадки будут организованы и в пригородах: в д. Субботиха, на ул. Центральной, 20; в микрорайоне ДСК, на ул. 60 лет Комсомола, 13; на стадионе «Локомотив», в микрорайоне Лянгасово, по ул. Горького, 12а. В Нововятском районе кататься можно на стадионе «Россия», а также в хоккейных коробках на ул. Опарина, 3 или на Ленина, 22. Не придется далеко ехать и жителям мкр. Радужный – для них ледовая площадка будет организована по ул. Индустриальной, 18.

На четырех катках - на Театральной площади, в парке ЛПК, в Вересниках и Коминтерне - для любителей фигурного катания будут проводить мастер-классы.

Кроме того, все любители здорового образа жизни смогут с ветерком прокатиться и на лыжах. 14 лыжных трасс будет организовано в парках, рощах и на бульварах. А еще малышня и взрослые могут весело провести время на горках. Их на территории города обустроят аж 108!

ИСТОЧНИК KP.RU