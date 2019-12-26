2019-12-26T13:05:21+03:00
Происшествия

Заплатят 250 тысяч за торговлю контрафактом в Кирове

Двое граждан Республики Таджикистан незаконно использовали чужие товарные знаки
Ольга Маковеева
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Они незаконную деятельность прекращать не собирались, пока их не остановили стражи порядка.Они незаконную деятельность прекращать не собирались, пока их не остановили стражи порядка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое граждан Республики Таджикистан торговали на Центральном рынке Кирова вещами под торговыми марками «Reebok», «Nike», «Adidas».

Продукцию для продажи с апреля по декабрь 2018 года мужчина и женщина неоднократно приобретали на рынках города Москвы. Они знали о том, что нельзя использовать чужие товарные знаки, но незаконную деятельность прекращать не собирались, пока их не остановили стражи порядка.

Таким образом, предприниматели причинили правообладателям товарных знаков «Reebok», «Nike», «Adidas» крупный материальный ущерб.

Суд признал граждан Республики Таджикистан виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 180 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа на общую сумму 250 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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