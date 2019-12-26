2019-12-26T11:44:42+03:00
Происшествия

В Песковке предстанет перед судом ревнивый мужчина, до смерти избивший свою подругу

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы
Анастасия РОМАНОВА
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Мужчина приревновал знакомую и избил ее до смерти.Мужчина приревновал знакомую и избил ее до смерти.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пгт. Песковка вынесут приговор мужчине, из ревности избившему свою знакомую до смерти. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

В ночь с 6 на 7 октября текущего года 60-летний житель Песковки вместе со своей 36-летней знакомой выпивали в доме последней. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора: мужчина приревновал подругу. В пылу ссоры он ударил по стулу, на котором сидела женщина. Та упала на пол, и это стало неким сигналом для пьяного ревнивца. Как установило следствие, мужчина избивал жертву руками и ногами по голове и телу, а также несколько раз ударил ее затылком о деревянный пол. Как только он понял, что женщина не подает признаков жизни, то сразу же сбежал.

Мужчину поймали и задержали. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» уже отправлено в суд. Ревнивцу грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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