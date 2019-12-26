Кировский региональный филиал АО «Россельхозбанк» определил ориентиры в сотрудничестве с СК «Кировспецмонтаж»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-26T11:31:49+03:00

Руководители выразили уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве и укреплении отношений между компаниями. Фото: Россельхозбанк

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Директор Кировского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Георгий Филимонов принял участие в мероприятии для партнеров, организованном одним из ведущих застройщиков города Кирова - строительной компанией "Кировспецмонтаж".

АО «Россельхозбанк» и СК «Кировспецмонтаж» - стабильные компании, партнерство которых дает дополнительные преимущества потенциальным клиентам. Только за IV квартал 2019 года порядка 18% клиентов Россельхозбанка приобрели квартиры в СК «Кировспецмонтаж» на общую сумму более 100 млн рублей.

- Сегодня Россельхозбанк предлагает максимально выгодные финансовые продукты. Это привлекает все большее число потенциальных участников долевого строительства. А крепкие партнерские отношения между застройщиком и банком являются дополнительным преимуществом, которое сказывается на комфорте и оперативности обслуживании клиентов, - отметил в своем приветственном слове Георгий Александрович.

- Быть аккредитованным застройщиком банка, значит предоставлять покупателю дополнительные выгоды и преимущества при совершении сделки. Поэтому мы понимаем всю важность взаимодействия с АО «Россельхозбанк» и ценим сложившиеся за годы работы доверительные отношения, - отметил директор отдела продаж и обслуживания «Кировспецмонтаж» Ерошенко Дмитрий Анатольевич

Руководители выразили уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве и укреплении отношений между компаниями.