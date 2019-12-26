2019-12-26T11:31:49+03:00
Общество

Кировский региональный филиал АО «Россельхозбанк» определил ориентиры в сотрудничестве с СК «Кировспецмонтаж»

Поделиться:
Руководители выразили уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве и укреплении отношений между компаниями. Фото: РоссельхозбанкРуководители выразили уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве и укреплении отношений между компаниями. Фото: Россельхозбанк
Изменить размер текста:

Директор Кировского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Георгий Филимонов принял участие в мероприятии для партнеров, организованном одним из ведущих застройщиков города Кирова - строительной компанией "Кировспецмонтаж".

АО «Россельхозбанк» и СК «Кировспецмонтаж» - стабильные компании, партнерство которых дает дополнительные преимущества потенциальным клиентам. Только за IV квартал 2019 года порядка 18% клиентов Россельхозбанка приобрели квартиры в СК «Кировспецмонтаж» на общую сумму более 100 млн рублей.

- Сегодня Россельхозбанк предлагает максимально выгодные финансовые продукты. Это привлекает все большее число потенциальных участников долевого строительства. А крепкие партнерские отношения между застройщиком и банком являются дополнительным преимуществом, которое сказывается на комфорте и оперативности обслуживании клиентов, - отметил в своем приветственном слове Георгий Александрович.

- Быть аккредитованным застройщиком банка, значит предоставлять покупателю дополнительные выгоды и преимущества при совершении сделки. Поэтому мы понимаем всю важность взаимодействия с АО «Россельхозбанк» и ценим сложившиеся за годы работы доверительные отношения, - отметил директор отдела продаж и обслуживания «Кировспецмонтаж» Ерошенко Дмитрий Анатольевич

Руководители выразили уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве и укреплении отношений между компаниями.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области на пригородных и междугородних маршрутах теперь можно расплачиваться картой
Иски почти на 21 млн рублей предъявили «ККС» к МУП «Водоканал»
В Кирове откроют 14 лыжных трасс и 108 горок
В Кирове осудили телефонную мошенницу, укравшую с чужих счетов 700 тысяч рублей
Заплатят 250 тысяч за торговлю контрафактом в Кирове
В Песковке предстанет перед судом ревнивый мужчина, до смерти избивший свою подругу
Кировский региональный филиал АО «Россельхозбанк» определил ориентиры в сотрудничестве с СК «Кировспецмонтаж»
На Кремлевской елке побывали 56 кировских школьников
В Кирове отремонтируют проблемные участки дорог
В новогодние каникулы кировчане смогут посмотреть в сервисе Wink сотни киноновинок
В Кирове «меняла» украла у старушки 30 тысяч рублей
«Уходя домой с работы, прихвати хотя бы гвоздь»: в Кирове мужчина попытался украсть две свиные туши
Для некоторых кировчан подешевел проезд в общественном транспорте
В детско-юношеский центр в Нагорске не довезли спортивное оборудование
В Лузе школьник перевел мошеннику больше 11 тысяч рублей
В Радужном труп полтора часа пролежал в магазине посреди бела дня
Кировские хоккеисты стали чемпионами мира
В Вятских Полянах мужчина получил отказ от возлюбленной и едва ее не убил
«Цепная реакция»: В Кирове друг за другом столкнулись три автомобиля
Безопасный праздник: в Кировской области закрыли три местных дома культуры
Осужденный СИЗО-2 г. Кирова сыграл в финальном этапе Всероссийского чемпионата по шахматам
На железнодорожном вокзале станут досматривать пассажиров
Кировчанку, укравшую коньяк из магазина, нашли с полуопустошенной бутылкой