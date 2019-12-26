На Кремлевской елке побывали 56 кировских школьников

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-26T11:00:59+03:00

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В среду, 25 декабря, 56 школьников из Кировской области вместе с ребятами из других регионов приняли участие в новогоднем представлении у главной новогодней елки страны. На Кремлевскую елку в Москву отправились дети в возрасте от 8 до 13 лет. В их числе воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, а также из многодетных и социально незащищенных семей, победители и лауреаты окружных общественно значимых проектов, школьных олимпиад.

В Москве для кировских ребят организовали интересную экскурсионную программу. Ребята побывали в научно-развлекательном центре «Экспериментариум» и Государственном Дарвиновском музее.

А 24 декабря, как сообщили в пресс-службе ГФИ по Кировской области, в Нижнем Новгороде прошла Новогодняя елка под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. На нее приехали около полутора тысяч детей из всех регионов Приволжья. Ребята посмотрели сказочное представление, подготовленное актерами Нижегородского драматического театра. А затем водили хоровод вокруг елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. И, конечно, получилисладкие новогодние подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU