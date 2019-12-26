2019-12-26T11:00:59+03:00
Звезды

На Кремлевской елке побывали 56 кировских школьников

Ребята стали участниками новогоднего представления и получили сладкие подарки
Ольга Маковеева
Поделиться:
В Москве для кировских ребят организовали интересную экскурсионную программу. Фото: пресс-служба ГФИ.В Москве для кировских ребят организовали интересную экскурсионную программу. Фото: пресс-служба ГФИ.
Изменить размер текста:

В среду, 25 декабря, 56 школьников из Кировской области вместе с ребятами из других регионов приняли участие в новогоднем представлении у главной новогодней елки страны. На Кремлевскую елку в Москву отправились дети в возрасте от 8 до 13 лет. В их числе воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, а также из многодетных и социально незащищенных семей, победители и лауреаты окружных общественно значимых проектов, школьных олимпиад.

В Москве для кировских ребят организовали интересную экскурсионную программу. Ребята побывали в научно-развлекательном центре «Экспериментариум» и Государственном Дарвиновском музее.

А 24 декабря, как сообщили в пресс-службе ГФИ по Кировской области, в Нижнем Новгороде прошла Новогодняя елка под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. На нее приехали около полутора тысяч детей из всех регионов Приволжья. Ребята посмотрели сказочное представление, подготовленное актерами Нижегородского драматического театра. А затем водили хоровод вокруг елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. И, конечно, получилисладкие новогодние подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области на пригородных и междугородних маршрутах теперь можно расплачиваться картой
Иски почти на 21 млн рублей предъявили «ККС» к МУП «Водоканал»
В Кирове откроют 14 лыжных трасс и 108 горок
В Кирове осудили телефонную мошенницу, укравшую с чужих счетов 700 тысяч рублей
Заплатят 250 тысяч за торговлю контрафактом в Кирове
В Песковке предстанет перед судом ревнивый мужчина, до смерти избивший свою подругу
Кировский региональный филиал АО «Россельхозбанк» определил ориентиры в сотрудничестве с СК «Кировспецмонтаж»
На Кремлевской елке побывали 56 кировских школьников
В Кирове отремонтируют проблемные участки дорог
В новогодние каникулы кировчане смогут посмотреть в сервисе Wink сотни киноновинок
В Кирове «меняла» украла у старушки 30 тысяч рублей
«Уходя домой с работы, прихвати хотя бы гвоздь»: в Кирове мужчина попытался украсть две свиные туши
Для некоторых кировчан подешевел проезд в общественном транспорте
В детско-юношеский центр в Нагорске не довезли спортивное оборудование
В Лузе школьник перевел мошеннику больше 11 тысяч рублей
В Радужном труп полтора часа пролежал в магазине посреди бела дня
Кировские хоккеисты стали чемпионами мира
В Вятских Полянах мужчина получил отказ от возлюбленной и едва ее не убил
«Цепная реакция»: В Кирове друг за другом столкнулись три автомобиля
Безопасный праздник: в Кировской области закрыли три местных дома культуры
Осужденный СИЗО-2 г. Кирова сыграл в финальном этапе Всероссийского чемпионата по шахматам
На железнодорожном вокзале станут досматривать пассажиров
Кировчанку, укравшую коньяк из магазина, нашли с полуопустошенной бутылкой