В Кирове отремонтируют проблемные участки дорог
В Кирове отремонтируют восемь участков улиц. В список дорог для зимнего ямочного ремонта вошли улицы Лесозаводская, Ключевая, Грибоедова, Солнечная, Чапаева, Некрасова, подходы к новому мосту и разворотный круг Советского тракта. Последний участок, на улице Потребкооперации, начнут ремонтировать в первую очередь. Горожане в соцсетях пожаловались на то, что там на ямах и выбоинах уже несколько машин повредили колеса.
В среду, 25 декабря, управление дорожной и парковой инфраструктуры объявило о начале торгов по выбору подрядчика, который и проведет ремонт выбранных участков дороги. Аукцион завершится в начале января, после чего будет заключен муниципальный контракт и начнется ремонт.
Как уточнили в УДПИ, особое внимание уделят соблюдению технологий при проведении ремонта. Так, в минусовую температуру дорогу заливают литым асфальтобетоном — он образует прочное сцепление с «основой» даже при низких температурах и высокой влажности.
В декабре уходящего года зимный ямочный ремонт провели на улицах Сормовской, Дзержинского (от улицы Луганской до поворота к поселку Ганино), перекрестках улиц Подгорной и Сутырина, Чистопрудненской и Украинской, Свердлова и Подгорной, а также на путепроводе черед автомобильную дорогу в слободе Куртеевы.
ИСТОЧНИК KP.RU