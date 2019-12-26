В Кирове отремонтируют проблемные участки дорог

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-26T09:59:49+03:00

В среду стартовал аукцион по поиску подрядчика, который займется этой работой

Изменить размер текста: A A

В Кирове отремонтируют восемь участков улиц. В список дорог для зимнего ямочного ремонта вошли улицы Лесозаводская, Ключевая, Грибоедова, Солнечная, Чапаева, Некрасова, подходы к новому мосту и разворотный круг Советского тракта. Последний участок, на улице Потребкооперации, начнут ремонтировать в первую очередь. Горожане в соцсетях пожаловались на то, что там на ямах и выбоинах уже несколько машин повредили колеса.

В среду, 25 декабря, управление дорожной и парковой инфраструктуры объявило о начале торгов по выбору подрядчика, который и проведет ремонт выбранных участков дороги. Аукцион завершится в начале января, после чего будет заключен муниципальный контракт и начнется ремонт.

Как уточнили в УДПИ, особое внимание уделят соблюдению технологий при проведении ремонта. Так, в минусовую температуру дорогу заливают литым асфальтобетоном — он образует прочное сцепление с «основой» даже при низких температурах и высокой влажности.

В декабре уходящего года зимный ямочный ремонт провели на улицах Сормовской, Дзержинского (от улицы Луганской до поворота к поселку Ганино), перекрестках улиц Подгорной и Сутырина, Чистопрудненской и Украинской, Свердлова и Подгорной, а также на путепроводе черед автомобильную дорогу в слободе Куртеевы.

ИСТОЧНИК KP.RU