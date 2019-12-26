2019-12-26T09:59:49+03:00
Общество

В Кирове отремонтируют проблемные участки дорог

В среду стартовал аукцион по поиску подрядчика, который займется этой работой
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В список зимнего ямочного ремонта включили восемь улиц. Фото: admkirov.ruВ список зимнего ямочного ремонта включили восемь улиц. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

В Кирове отремонтируют восемь участков улиц. В список дорог для зимнего ямочного ремонта вошли улицы Лесозаводская, Ключевая, Грибоедова, Солнечная, Чапаева, Некрасова, подходы к новому мосту и разворотный круг Советского тракта. Последний участок, на улице Потребкооперации, начнут ремонтировать в первую очередь. Горожане в соцсетях пожаловались на то, что там на ямах и выбоинах уже несколько машин повредили колеса.

В среду, 25 декабря, управление дорожной и парковой инфраструктуры объявило о начале торгов по выбору подрядчика, который и проведет ремонт выбранных участков дороги. Аукцион завершится в начале января, после чего будет заключен муниципальный контракт и начнется ремонт.

Как уточнили в УДПИ, особое внимание уделят соблюдению технологий при проведении ремонта. Так, в минусовую температуру дорогу заливают литым асфальтобетоном — он образует прочное сцепление с «основой» даже при низких температурах и высокой влажности.

В декабре уходящего года зимный ямочный ремонт провели на улицах Сормовской, Дзержинского (от улицы Луганской до поворота к поселку Ганино), перекрестках улиц Подгорной и Сутырина, Чистопрудненской и Украинской, Свердлова и Подгорной, а также на путепроводе черед автомобильную дорогу в слободе Куртеевы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области на пригородных и междугородних маршрутах теперь можно расплачиваться картой
Иски почти на 21 млн рублей предъявили «ККС» к МУП «Водоканал»
В Кирове откроют 14 лыжных трасс и 108 горок
В Кирове осудили телефонную мошенницу, укравшую с чужих счетов 700 тысяч рублей
Заплатят 250 тысяч за торговлю контрафактом в Кирове
В Песковке предстанет перед судом ревнивый мужчина, до смерти избивший свою подругу
Кировский региональный филиал АО «Россельхозбанк» определил ориентиры в сотрудничестве с СК «Кировспецмонтаж»
На Кремлевской елке побывали 56 кировских школьников
В Кирове отремонтируют проблемные участки дорог
В новогодние каникулы кировчане смогут посмотреть в сервисе Wink сотни киноновинок
В Кирове «меняла» украла у старушки 30 тысяч рублей
«Уходя домой с работы, прихвати хотя бы гвоздь»: в Кирове мужчина попытался украсть две свиные туши
Для некоторых кировчан подешевел проезд в общественном транспорте
В детско-юношеский центр в Нагорске не довезли спортивное оборудование
В Лузе школьник перевел мошеннику больше 11 тысяч рублей
В Радужном труп полтора часа пролежал в магазине посреди бела дня
Кировские хоккеисты стали чемпионами мира
В Вятских Полянах мужчина получил отказ от возлюбленной и едва ее не убил
«Цепная реакция»: В Кирове друг за другом столкнулись три автомобиля
Безопасный праздник: в Кировской области закрыли три местных дома культуры
Осужденный СИЗО-2 г. Кирова сыграл в финальном этапе Всероссийского чемпионата по шахматам
На железнодорожном вокзале станут досматривать пассажиров
Кировчанку, укравшую коньяк из магазина, нашли с полуопустошенной бутылкой