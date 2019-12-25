2019-12-25T18:07:09+03:00
Происшествия

В Кирове «меняла» украла у старушки 30 тысяч рублей

Очередная пенсионерка стала жертвой мошенницы
Александр МАКАРОВ
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Пожилая женщина обменяла настоящие деньги на фантики «Банка приколов»Пожилая женщина обменяла настоящие деньги на фантики «Банка приколов»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщили в УМВД по Кировской области, на днях к полицейским отдела №2 обратилась 87-летняя кировчанка. Пенсионерка рассказала, что ее обманула незнакомая женщина. В начале декабря мошенница пришла к бабушке домой и попросила разменять крупную банкноту.

Вручив пожилой кировчанке две сувенирные купюры «Банка приколов», преступница получила взамен настоящие деньги и скрылась. Женщина не сразу заметила фальшивку, а только через три недели, когда к ней пришла родственница. Выяснилось, что потерпевшая потеряла не десять тысяч рублей, а тридцать. Момент, когда нежданная гостья стащила эти деньги бабушка не заметила.

ВАЖНО

Пожилые люди - легкая добыча для аферистов. Обходя квартиры, преступники втираются к ним в доверие под видом соцработников, сотрудников пенсионных фондов или коммунальных служб. После этого пенсионеров просят «дать взаймы», либо продают им ненужные и некачественные товары по завышенным ценам.

Полицейские просят жителей региона рассказать об этом своим пожилым родственникам. Нужно предупредить своих близких об опасности общения с чужими людьми. Также, необходимо объяснить им, что нельзя пускать домой незнакомцев, кем бы они ни представлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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