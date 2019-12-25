2019-12-25T17:18:56+03:00
Происшествия

«Уходя домой с работы, прихвати хотя бы гвоздь»: в Кирове мужчина попытался украсть две свиные туши

Боец скота решил поживиться за счет предприятия, где работал
Анастасия РОМАНОВА
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Мужчине придется довольствоваться такими свинками к Новому году.Мужчине придется довольствоваться такими свинками к Новому году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове задержали 30-летнего житель Лузы, попытавшегося украсть со скотобойни свиные туши. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района.

В один из октябрьских дней текущего года мужчина решил заранее подготовиться к Новому году. И вынес две свиные туши со скотобойни, на которой работал. Спрятав их в мешки, предприимчивый боец скота вынес свою добычу за территорию предприятия, где его уже ждал приятель на автомобиле. О краже последний не знал - злоумышленник вызвал его под предлогом перевозки вещей.

Далеко уйти, или точнее, уехать, им не удалось - машину остановили. Заместитель гендиректора по безопасности заподозрил неладное и проявил бдительность. В результате туши вернулись на свое законное место. Если бы мужчина довел задуманное до конца, нанесенный предприятию ущерб составил бы семь тысяч рублей.

Предприимчивый лузянин раскаялся в совершенном и вину свою признал. Известно, что ранее мужчина не был судим, а также воспитывает троих маленьких детей, что, несомненно, сыграет свою роль в вынесении приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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