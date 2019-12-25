2019-12-25T14:52:08+03:00
Общество

В детско-юношеский центр в Нагорске не довезли спортивное оборудование

Прокуратура выявила нарушение контракта
Олег ЛЯЛИН
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Поставщики почему-то не довезли в детский центр все спортивное оборудование.Поставщики почему-то не довезли в детский центр все спортивное оборудование.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В исполнении контракта на поставку спортивного оборудования в Нагорске прокуратура выявила серьезное нарушение. Как оказалось, поставщик ООО «Мастеркидз» не довез до детско-юношеского центра «Факел» спортинвентарь. Кроме того, на территории центра в ходе прокурорской проверки выявили, что не хватает уличных тренажеров и элементов, которые обеспечивают безопасность при использовании.

Прокуратура выяснила, что администрация пгт Нагорск также не принимала никакого участия в пресечении нарушения, никаких порицаний к поставщику она не предъявляла. Глава муниципалитета принял меры, чтобы ликвидировать нарушения в поставках. Администрация оплатила стоимость недостающего инвентаря и комплектующих. Цена оборудования по контракту составила три миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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