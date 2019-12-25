В Лузе школьник перевел мошеннику больше 11 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-25T14:09:51+03:00

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Родители 16-летнего школьника обратились к полицейским города Луза: парня «кинули» на деньги в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.

Парень рассказал, что договорился о покупке игрового предмета с участником группы в социальной сети. Молодой человек не ожидал подвоха, так как в этом сообществе общаются геймеры одной популярной он-лайн игры. Продавец предложил школьнику виртуальную копию автомата за 500 рублей.

Деньги у подростка были и он оплатил покупку на указанную банковскую карту. Но после этого мошенник сказал парню, что «платеж не прошел» и предложил перевести ему все деньги, которые есть на счету. Хитрый «продавец» пообещал юноше, что он оставит себе только оговоренные 500 рублей, а остальное вернет.

Разумеется, после получения суммы в 11 тысяч рублей преступник перестал общаться и вскоре удалил свой аккаунт. В настоящее время полицейские устанавливают личность и местонахождение мошенника.

ВАЖНО

УМВД по Кировской области рекомендует гражданам быть бдительными при общении в соцсетях. Не следует доверять незнакомцам и переводить им свои деньги. Сетевые покупки нужно совершать в проверенных магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU