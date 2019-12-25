2019-12-25T14:08:24+03:00
Происшествия

В Радужном труп полтора часа пролежал в магазине посреди бела дня

Мужчина умер от сердечного приступа прямо на пороге и остался там до приезда катафалка
Анастасия РОМАНОВА
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Медики полчаса пытались откачать мужчину.Медики полчаса пытались откачать мужчину.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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22 декабря стало не совсем обычным днем для жителей микрорайона Радужный. В одном из здешних магазинов мужчина скончался от сердечного приступа. И все бы ничего, да вот только тело оставили в помещении до приезда катафалка, и посетители, пришедшие за продуктами, натыкались на труп.

Как рассказывают очевидцы, мужчина упал прямо на пороге. Люди сразу же вызвали скорую помощь, однако откачать его не удалось. Медики констатировали смерть от сердечного приступа. А дальше все развивалось как в сумасшедшей трагикомедии: труп просто накрыли черным мешком и оставили прямо в зале магазина у самых касс.

- Тело пролежало в магазине час-полтора, - делится один из работников магазина. - Медики откачивали мужчину полчаса, а потом ждали полицию и катафалк. Люди заходить в магазин боялись, что дети, что взрослые, кто-то даже разревелся. А начальство просто запретило закрыть магазин.

Как пояснили в прокуратуре Кировской области, с точки зрения закона нарушений нет. Тело запрещено трогать и переносить до приезда правоохранительных органов, так как смерть может быть естественной лишь на первый взгляд. В пресс-службе Следственного комитета Кировской области добавили: проверки по этому случаю нет, так как признаков насильственной смерти не обнаружено. Понесет ли какую-то ответственность хозяин торговой точки, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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