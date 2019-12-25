2019-12-25T13:45:15+03:00
Спорт

Кировские хоккеисты стали чемпионами мира

Ольга Маковеева
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Артем Катаев удостоился звания лучшего вратаря турнира. Фото: vk.com/hcrodinakirovАртем Катаев удостоился звания лучшего вратаря турнира. Фото: vk.com/hcrodinakirov
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В Архангельске 22 декабря состоялся финальный матч Чемпионата мира по хоккею с мячом среди молодежных команд. В составе сборной России участвовали и два представителя кировской «Родины» - Артем Катаев и Кирилл Бармин.

В финальной игре Сборная России победила с оглушительным счетом 7:1. Впервые за несколько лет парням удалось подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. Все участники показали бескомпромиссную борьбу, великолепную игру и доставили огромное удовольствие всем болельщикам. А звание лучшего вратаря турнира по праву досталось голкиперу кировской «Родины» Артему Катаеву.

Напомним, ранее в возрастной категории до 23 лет сборная СССР поднималась на высшую ступень пьедестала в 1990 году, а сборная России — в 2011, 2013 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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