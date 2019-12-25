2019-12-25T12:41:23+03:00
Происшествия

В Вятских Полянах мужчина получил отказ от возлюбленной и едва ее не убил

Приговором стали четыре с половиной года колонии
Анастасия РОМАНОВА
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Именно в этом доме едва не произошло убийство. Фото: СУ СКР по Кировской областиИменно в этом доме едва не произошло убийство. Фото: СУ СКР по Кировской области
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В Вятских Полянах вынесли приговор пылкому влюбленному, ударившему ножом свою сожительницу. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Кровавая драма разыгралась 27 августа в Вятских Полянах. 53-летний местный житель вместе со своей 41-летней подругой вместе распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина начал уговаривать сожительницу вернуться к нему, на что последняя ответила отказом.

В тот день бывшие влюбленные вместе распивали алкоголь. Фото: СУ СКР по Кировской области

В тот день бывшие влюбленные вместе распивали алкоголь. Фото: СУ СКР по Кировской области

Отвергнутый влюбленный этого не стерпел и несколько раз ударил женщину, а после схватил нож и, угрожая расправой, приставил лезвие к ее горлу. От слов к делу он перешел мгновенно, ударив свою возлюбленную ножом в грудь, после чего сбежал.

Пострадавшей вовремя оказали медицинскую помощь, благодаря чему она выжила. Мужчину задержали, свою вину он признал полностью. Суд вынес приговор: четыре с половиной года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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