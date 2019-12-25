В Вятских Полянах мужчина получил отказ от возлюбленной и едва ее не убил
В Вятских Полянах вынесли приговор пылкому влюбленному, ударившему ножом свою сожительницу. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.
Кровавая драма разыгралась 27 августа в Вятских Полянах. 53-летний местный житель вместе со своей 41-летней подругой вместе распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина начал уговаривать сожительницу вернуться к нему, на что последняя ответила отказом.
В тот день бывшие влюбленные вместе распивали алкоголь. Фото: СУ СКР по Кировской области
Отвергнутый влюбленный этого не стерпел и несколько раз ударил женщину, а после схватил нож и, угрожая расправой, приставил лезвие к ее горлу. От слов к делу он перешел мгновенно, ударив свою возлюбленную ножом в грудь, после чего сбежал.
Пострадавшей вовремя оказали медицинскую помощь, благодаря чему она выжила. Мужчину задержали, свою вину он признал полностью. Суд вынес приговор: четыре с половиной года колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU