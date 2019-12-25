Безопасный праздник: в Кировской области закрыли три местных дома культуры
В зданиях обнаружились нарушения пожарной безопасности
Здания закрыты до устранения нарушений. Фото: УФССП по Кировской области
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В Подосиновском районе судебные приставы приостановили работу трех местных домов культуры на 13 дней. Об этом сообщает УФССП по Кировской области. Культурные объекты находятся в селах Щеткино, Октябрь и в деревне Борок.
Как установила пожарная инспекция, в зданиях нет исправной сигнализации и системы оповещения людей о возгорании. Кроме того, встроенные котельные не отделены от помещений ДК.
По этой причине суд решил временно закрыть объекты. Их откроют после устранения всех нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU