На железнодорожном вокзале станут досматривать пассажиров
С 1 января 2020 года на кировском железнодорожном вокзале начнут проводить досмотр пассажиров и багажа. Для этого привлечено подразделение транспортной безопасности, которое будет работать круглосуточно.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Кировского отделения ГЖД, досмотр будут осуществлять вручную, с помощью металлодетекторов. Это сделано для выполнения Федерального закона «О транспортной безопасности».
В связи с нововведениями, ГЖД рекомендует пассажирам приезжать на вокзал заранее, так как досмотр может занять время. С 1 апреля на кировском ж/д вокзале, как и в крупных российских городах, установят интроскоп.
ИСТОЧНИК KP.RU