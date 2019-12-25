На железнодорожном вокзале станут досматривать пассажиров

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-25T11:45:10+03:00

Досмотр может занять время, поэтому лучше приезжать на вокзал заранее. Фото: из архива «КП-Киров»

Изменить размер текста: A A

С 1 января 2020 года на кировском железнодорожном вокзале начнут проводить досмотр пассажиров и багажа. Для этого привлечено подразделение транспортной безопасности, которое будет работать круглосуточно.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Кировского отделения ГЖД, досмотр будут осуществлять вручную, с помощью металлодетекторов. Это сделано для выполнения Федерального закона «О транспортной безопасности».

В связи с нововведениями, ГЖД рекомендует пассажирам приезжать на вокзал заранее, так как досмотр может занять время. С 1 апреля на кировском ж/д вокзале, как и в крупных российских городах, установят интроскоп.

ИСТОЧНИК KP.RU