2019-12-25T11:45:10+03:00
Общество

На железнодорожном вокзале станут досматривать пассажиров

Нововведение начнет действовать с нового года
Александр МАКАРОВ
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Досмотр может занять время, поэтому лучше приезжать на вокзал заранее. Фото: из архива «КП-Киров»Досмотр может занять время, поэтому лучше приезжать на вокзал заранее. Фото: из архива «КП-Киров»
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С 1 января 2020 года на кировском железнодорожном вокзале начнут проводить досмотр пассажиров и багажа. Для этого привлечено подразделение транспортной безопасности, которое будет работать круглосуточно.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Кировского отделения ГЖД, досмотр будут осуществлять вручную, с помощью металлодетекторов. Это сделано для выполнения Федерального закона «О транспортной безопасности».

В связи с нововведениями, ГЖД рекомендует пассажирам приезжать на вокзал заранее, так как досмотр может занять время. С 1 апреля на кировском ж/д вокзале, как и в крупных российских городах, установят интроскоп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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