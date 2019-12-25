2019-12-25T09:42:18+03:00
Общество

Павел Ливинский в Иваново открыл новый цифровой контакт-центр «Россетей»

Поделиться:
Это вторая по счету площадка контакт-центра компании в Центральном федеральном округе, первая ранее была открыта в Белгороде. Фото: Кировэнерго.Это вторая по счету площадка контакт-центра компании в Центральном федеральном округе, первая ранее была открыта в Белгороде. Фото: Кировэнерго.
Изменить размер текста:

Новый объект в торжественной обстановке открыли глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Это вторая по счету площадка контакт-центра компании в Центральном федеральном округе, первая ранее была открыта в Белгороде. Операторы call-центров будут обрабатывать входящие звонки потребителей из 20 регионов присутствия «Россетей» с населением более 25 млн человек. Сейчас в контакт-центре в Иванове работают 144 человека, в планах компании – дальнейшее расширение численности персонала.

«С открытием площадки в Иванове наши потребители увидят значительное улучшение обратной связи и доступности услуг электросетевых предприятий в регионах, - выразил уверенность Павел Ливинский. - Подобные проекты способствует росту качества жизни наших сограждан и создают новые рабочие места в разных регионах страны».

Ключевой эффект от запуска в работу контакт-центра – снижение времени реагирования на обращения потребителей и, как следствие, повышение оперативности ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе.

В ходе посещения call-центра Павлу Ливинскому и Станиславу Воскресенскому также презентовали проект «умного» наружного освещения в городе Кинешма, реализованный в рамках энергосервисного контракта филиалом «Ивэнерго».

За менее чем полтора месяца во втором по величине городе Ивановской области были обновлены все светильники (более 4,6 тыс.) – как на главных улицах, включая набережную Волги, так и в частном секторе. 100 уличных фонарей смонтировано заново. Проект позволит сэкономить городу более 2 миллионов киловатт-часов в год, то есть на освещение Кинешмы будет тратиться почти в три раза меньше средств, чем сейчас.

В рамках визита в Ивановскую область Павел Ливинский ознакомился с работой Ивановского района электрический сетей, на базе которого в 2020 году будет создан первый в регионе «Цифровой РЭС», пообщался с трудовым коллективом предприятия, осмотрел Центр управления сетям филиала «Ивэнерго».

В завершение визита Павел Ливинский посетил Ивановский государственный энергетический университет – опорную площадку компании по подготовке специалистов. Главе «Россетей» продемонстрировали научно-образовательный центр (полигон) «Цифровая подстанция», предназначенный для исследования нового оборудования. «Россети Центр» - управляющая организация «Центра и Приволжья» оказал поддержку вузу в реконструкции помещения лабораторий.

Подарком энерговузу от группы компаний «Россети» ко дню профессионального праздника – Дню энергетика, стала необычная скульптура, символизирующая труд работников энергетической отрасли. Памятник представляет собой фигуру энергетика, включающего фонарь уличного освещения с помощью планшета «Цифровой электромонтер». Скульптура олицетворяет применение на практике цифровых технологий в электросетевом комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лузе школьник перевел мошеннику больше 11 тысяч рублей
В Радужном труп полтора часа пролежал в магазине посреди бела дня
Кировские хоккеисты стали чемпионами мира
В Вятских Полянах мужчина получил отказ от возлюбленной и едва ее не убил
«Цепная реакция»: В Кирове друг за другом столкнулись три автомобиля
Безопасный праздник: в Кировской области закрыли три местных дома культуры
Осужденный СИЗО-2 г. Кирова сыграл в финальном этапе Всероссийского чемпионата по шахматам
На железнодорожном вокзале станут досматривать пассажиров
Укравшую из магазина коньяк кировчанку нашли с полуопустошенной бутылкой
«УРАЛХИМ» поддержал соревнования по плаванию в Кирово-Чепецке
Павел Ливинский в Иваново открыл новый цифровой контакт-центр «Россетей»
От «бесплатных катков» на улицах за один день пострадало 120 жителей города
В общественном транспорте Кирова вводится единый городской тариф
Из-за гололеда для учеников из Сидоровки отменили занятия
Главный кировский дорожник покинул пост главы УДПИ
«Ура! Каникулы!», или новогодние представления в «Театре на Спасской»
«Россети Центр и Приволжье» начала комплексное опробование двух новых объектов энергетики в Кировской области
Россельхозбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк
В Кирове появится муниципальная похоронная служба
Следственный комитет выяснит, почему самолет в «Победилово» выкатился за пределы полосы
ТКО замерят зимой в 13 муниципалитетах Кировской области
Новогодние развлечения 2019-2020 в Кирове: программа мероприятий, куда сходить
В «Куприте» назначили нового гендиректора
Сотрудники Следкома поздравили мальчика-героя
В Кировской области сократилось число смертельных аварий
В Фаленках гостеприимного хозяина насмерть забили табуретом
Ко Дню энергетика лучшие сотрудники Кировэнерго получили награды
Битва за чистую землю: кировчане выходят на митинги и пикеты против Марадыково и Шиеса
Из-за дождей в Кирове не могут завершить строительство ледового городка