Павел Ливинский в Иваново открыл новый цифровой контакт-центр «Россетей»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-25T09:42:18+03:00

Это вторая по счету площадка контакт-центра компании в Центральном федеральном округе, первая ранее была открыта в Белгороде. Фото: Кировэнерго.

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Новый объект в торжественной обстановке открыли глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Это вторая по счету площадка контакт-центра компании в Центральном федеральном округе, первая ранее была открыта в Белгороде. Операторы call-центров будут обрабатывать входящие звонки потребителей из 20 регионов присутствия «Россетей» с населением более 25 млн человек. Сейчас в контакт-центре в Иванове работают 144 человека, в планах компании – дальнейшее расширение численности персонала.

«С открытием площадки в Иванове наши потребители увидят значительное улучшение обратной связи и доступности услуг электросетевых предприятий в регионах, - выразил уверенность Павел Ливинский. - Подобные проекты способствует росту качества жизни наших сограждан и создают новые рабочие места в разных регионах страны».

Ключевой эффект от запуска в работу контакт-центра – снижение времени реагирования на обращения потребителей и, как следствие, повышение оперативности ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе.

В ходе посещения call-центра Павлу Ливинскому и Станиславу Воскресенскому также презентовали проект «умного» наружного освещения в городе Кинешма, реализованный в рамках энергосервисного контракта филиалом «Ивэнерго».

За менее чем полтора месяца во втором по величине городе Ивановской области были обновлены все светильники (более 4,6 тыс.) – как на главных улицах, включая набережную Волги, так и в частном секторе. 100 уличных фонарей смонтировано заново. Проект позволит сэкономить городу более 2 миллионов киловатт-часов в год, то есть на освещение Кинешмы будет тратиться почти в три раза меньше средств, чем сейчас.

В рамках визита в Ивановскую область Павел Ливинский ознакомился с работой Ивановского района электрический сетей, на базе которого в 2020 году будет создан первый в регионе «Цифровой РЭС», пообщался с трудовым коллективом предприятия, осмотрел Центр управления сетям филиала «Ивэнерго».

В завершение визита Павел Ливинский посетил Ивановский государственный энергетический университет – опорную площадку компании по подготовке специалистов. Главе «Россетей» продемонстрировали научно-образовательный центр (полигон) «Цифровая подстанция», предназначенный для исследования нового оборудования. «Россети Центр» - управляющая организация «Центра и Приволжья» оказал поддержку вузу в реконструкции помещения лабораторий.

Подарком энерговузу от группы компаний «Россети» ко дню профессионального праздника – Дню энергетика, стала необычная скульптура, символизирующая труд работников энергетической отрасли. Памятник представляет собой фигуру энергетика, включающего фонарь уличного освещения с помощью планшета «Цифровой электромонтер». Скульптура олицетворяет применение на практике цифровых технологий в электросетевом комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU