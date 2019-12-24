2019-12-24T23:08:42+03:00
Происшествия

От «бесплатных катков» на улицах за один день пострадало 120 жителей города

Все противогололедные материалы с тротуаров смыло дождем
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Иногда передвигаться можно только с помощью другого человекаИногда передвигаться можно только с помощью другого человекаФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

Вчера, 23 декабря, в Кирове прошел ледяной дождь. Несмотря на то, что это явление для нашего региона - редкость, такое случается уже не в первый раз в этом сезоне. В итоге тротуары города превратились в один большой каток. Нормально передвигаться стало невозможно, и некоторые кировчане получили разные травмы.

Как сообщили «Комсомолке» в Минздраве Кировской области, за 23 декабря в травматологию обратилось 120 жителей города. Большинство из них - с типичными для гололеда повреждениями: ушибы, вывихи, растяжения и переломы. К сожалению, 15 человек встретят праздники в стационаре. Всего с начала сезона в Кирове пострадало уже 745 человек, 90 из них оказались на больничной койке.

ВАЖНО

Чтобы не пополнить печальную статистику, «Комсомолка» дает читателям несколько советов:

- При ходьбе шаг должен быть мелким и частым. Колени держать чуть согнутыми;

- Не держите руки в карманах! С их помощью можно балансировать;

- Девушкам советуем забыть про каблуки и шпильки. Для такой погоды нужна обувь с хорошим протектором на подошве;

- Не будет лишней и шапка на голове. Чем мягче и плотнее, тем лучше. При падении на затылок она смягчит удар;

- По инерции люди всегда падают на ладони. Лучше постараться сгруппироваться и упасть на бок. Перелом запястья считается одним из самых сложных;

- Если вы «приледнились» на колено или локоть, то дома приложите к ушибу что-то холодное. Например, кусок ткани, намоченный в холодной воде. Главное - ненадолго. А при ушибе головы лучше сразу обратиться в «травму».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От «бесплатных катков» на улицах за один день пострадало 120 жителей города
В общественном транспорте Кирова вводится единый городской тариф
Из-за гололеда для учеников из Сидоровки отменили занятия
Главный кировский дорожник покинул пост главы УДПИ
«Ура! Каникулы!», или новогодние представления в «Театре на Спасской»
«Россети Центр и Приволжье» начала комплексное опробование двух новых объектов энергетики в Кировской области
Россельхозбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк
В Кирове появится муниципальная похоронная служба
Следственный комитет выяснит, почему самолет в «Победилово» выкатился за пределы полосы
ТКО замерят зимой в 13 муниципалитетах Кировской области
Новогодние развлечения 2019-2020 в Кирове: программа мероприятий, куда сходить
В «Куприте» назначили нового гендиректора
Сотрудники Следкома поздравили мальчика-героя
В Кировской области сократилось число смертельных аварий
В Фаленках гостеприимного хозяина насмерть забили табуретом
Ко Дню энергетика лучшие сотрудники Кировэнерго получили награды
Битва за чистую землю: кировчане выходят на митинги и пикеты против Марадыково и Шиеса
Из-за дождей в Кирове не могут завершить строительство ледового городка