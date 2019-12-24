От «бесплатных катков» на улицах за один день пострадало 120 жителей города

24 Дек. 17:57 2019-12-24T23:08:42+03:00

Иногда передвигаться можно только с помощью другого человека Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

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Вчера, 23 декабря, в Кирове прошел ледяной дождь. Несмотря на то, что это явление для нашего региона - редкость, такое случается уже не в первый раз в этом сезоне. В итоге тротуары города превратились в один большой каток. Нормально передвигаться стало невозможно, и некоторые кировчане получили разные травмы.

Как сообщили «Комсомолке» в Минздраве Кировской области, за 23 декабря в травматологию обратилось 120 жителей города. Большинство из них - с типичными для гололеда повреждениями: ушибы, вывихи, растяжения и переломы. К сожалению, 15 человек встретят праздники в стационаре. Всего с начала сезона в Кирове пострадало уже 745 человек, 90 из них оказались на больничной койке.

ВАЖНО

Чтобы не пополнить печальную статистику, «Комсомолка» дает читателям несколько советов:

- При ходьбе шаг должен быть мелким и частым. Колени держать чуть согнутыми;

- Не держите руки в карманах! С их помощью можно балансировать;

- Девушкам советуем забыть про каблуки и шпильки. Для такой погоды нужна обувь с хорошим протектором на подошве;

- Не будет лишней и шапка на голове. Чем мягче и плотнее, тем лучше. При падении на затылок она смягчит удар;

- По инерции люди всегда падают на ладони. Лучше постараться сгруппироваться и упасть на бок. Перелом запястья считается одним из самых сложных;

- Если вы «приледнились» на колено или локоть, то дома приложите к ушибу что-то холодное. Например, кусок ткани, намоченный в холодной воде. Главное - ненадолго. А при ушибе головы лучше сразу обратиться в «травму».

ИСТОЧНИК KP.RU