В общественном транспорте Кирова вводится единый городской тариф
С 1 января 2020 года на территории муниципального образования «Город Киров» будет действовать единый тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.
Стоимость проезда как в городе, так и в пригороде составит 22 рубля. Ранее стоимость проезда для Бахты, Костино, Русского, Башарово и Победилово рассчитывалась за километр. Жители этих населенных пунктов неоднократно обращались с просьбой об установке единого тарифа к главе региона. Игорь Васильев рекомендовал властям областного центра решить эту проблему.
В итоге департамент городского хозяйства вводит единый тариф с 1 января будущего года. Договоренность с перевозчиками прописана в новых контрактах, которые также начнут действовать с Нового года.
ИСТОЧНИК KP.RU