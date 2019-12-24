В общественном транспорте Кирова вводится единый городской тариф

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-24T16:35:50+03:00

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С 1 января 2020 года на территории муниципального образования «Город Киров» будет действовать единый тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Стоимость проезда как в городе, так и в пригороде составит 22 рубля. Ранее стоимость проезда для Бахты, Костино, Русского, Башарово и Победилово рассчитывалась за километр. Жители этих населенных пунктов неоднократно обращались с просьбой об установке единого тарифа к главе региона. Игорь Васильев рекомендовал властям областного центра решить эту проблему.

В итоге департамент городского хозяйства вводит единый тариф с 1 января будущего года. Договоренность с перевозчиками прописана в новых контрактах, которые также начнут действовать с Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU