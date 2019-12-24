2019-12-24T16:27:44+03:00
Общество

Из-за гололеда для учеников из Сидоровки отменили занятия

Проезд детей на школьном автобусе стал опасным
Кротова Светлана
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Как только проезд по дороге станет безопасным, транспортное сообщение для школьников возобновят. Фото: admkirov.ruКак только проезд по дороге станет безопасным, транспортное сообщение для школьников возобновят. Фото: admkirov.ru
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23 декабря школьный автобус выехал на обочину. Причина - ледяной дождь, который сильно осложнил движение транспорта по трассе Киров - Сидоровка. Водитель принял решение дождаться спецтехники.

Из-за сложившейся ситуации школьные занятия для детей из поселка Сидоровка были отменены. Организовано дистанционное обучение. В департаменте образования уточнили, что как только проезд по дороге станет безопасным, транспортное сообщение для школьников возобновят.

Подрядная организация АО «Гордормостстрой» направила на трассу Киров - Сидоровка дорожную машину, которая посыпала проезжую часть песко-соляной смесью. По отзывам водителей, на сегодня состояние дороги значительно улучшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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