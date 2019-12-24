2019-12-24T15:46:38+03:00
Общество

Главный кировский дорожник покинул пост главы УДПИ

Евгений Лунев уволился по собственному желанию
Александр МАКАРОВ
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Евгений Лунев стал начальником УДПИ в марте 2019 года. Фото: admkirov.ruЕвгений Лунев стал начальником УДПИ в марте 2019 года. Фото: admkirov.ru
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Вчера, 23 декабря, уволился начальник управления дорожно-парковой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе администрации Кирова. Евгений Лунев проработал на своей должности меньше года. Он покинул пост по собственному желанию.

За последние несколько лет Киров сменил уже трех главных дорожников. До Лунева пост главы УДПИ занимали: с весны по декабрь 2017 Андрей Менькин и с января 2018 по февраль 2019 года Альберт Гутнов. Евгений Лунев приступил к работе в марте текущего года. Ранее он работал в Министерстве транспорта РФ и в госкомпании «Росавтодор».

Начав работу, Лунев пообещал кировчанам обрабатывать дороги зимой только реагентами. Жидкие хлориды, которые используются в других городах, гораздо экологичнее и чище, чем традиционный песок. Однако, как видно по состоянию улиц, город так и не смог перейти полностью на дорогие противогололедные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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