2019-12-24T16:13:58+03:00
Звезды

«Ура! Каникулы!», или новогодние представления в «Театре на Спасской»

С середины декабря и до 8 января детей и взрослых ждет встреча со сказками
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Личная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой - это настоящий подарок для всех членов семьи. Фото предоставлено "Театром на Спасской".Личная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой - это настоящий подарок для всех членов семьи. Фото предоставлено "Театром на Спасской".
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Удивительное время Новый Год! Казалось бы, просто очередной день в году, но ведь нет! Все готовятся: улицы заполнены автомобилями, магазины - покупателями, дома - елочными игрушками, запахами мандаринов и елки...

И все, вне зависимости от возраста, ждут момента, когда ночью под бой курантов небо озарится залпами салютов, по всему миру будет слышен звон бокалов и шуршание записок с желаниями, которые непременно должны исполниться в наступающем году...

А потом наступает то самое время, когда практически все занимаются «доедалками» и прочими домашними утехами. В лучшем случае, на горки с малышней сходят. Хотя, какие нынче горки с почти плюсовой температурой...

Дети тоже особо не знают, чем себя занять - ну разве что за компьютером посидеть подольше или у телевизора. А как же праздничная атмосфера и яркие впечатления, которых ожидаешь целый год?

«Театр на Спасской» вам в помощь! С середины декабря и до 8 января, детей и взрослых здесь ждет встреча со сказками: «Снежная королева», «Морозко», «Бременские музыканты», «Иван - богатырский сын» (6+). Первые три, кажется, известны всем и каждому, но тем интереснее вновь встречаться с любимыми героями, и, благодаря Театру, открывать их с новой, подчас, очень неожиданной стороны! «Иван - богатырский сын» - сказка новая. Ее автор Дарья Уткина - наша современница, но в этой пьесе ей удалось создать удивительный мир, где герои русских народных сказок становятся понятнее сегодняшним детям. Эти сказки особенно подходят для семейного просмотра, после которого родители и дети становятся еще ближе друг другу, объединенные общими эмоциями и впечатлениями.

Ну и, конечно же, традиционные для «Театра на Спасской» праздничные интермедии у нарядной елочки перед началом каждого спектакля для детей. А личная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой - это настоящий подарок для всех членов семьи.

«Театр на Спасской» поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает исполнения самых сокровенных желаний! И до встречи в театре!

ИСТОЧНИК KP.RU

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