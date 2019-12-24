2019-12-24T15:47:35+03:00
Общество

«Россети Центр и Приволжье» начала комплексное опробование двух новых объектов энергетики в Кировской области

Поделиться:
Подстанция «Урванцево» – это новый современный центр питания, который позволит обеспечить развитие города Кирова в юго-западном направлении. Фото: Кировэнрго.Подстанция «Урванцево» – это новый современный центр питания, который позволит обеспечить развитие города Кирова в юго-западном направлении. Фото: Кировэнрго.
Изменить размер текста:

23 декабря 2019 года кировский филиал «Россети Центр и Приволжье» поставил под напряжение для проведения комплексного опробования два крупных объекта энергетики – подстанцию 110/35/10 «Урванцево» в г. Кирове и воздушно-кабельную линию электропередачи 110 кВ «Вятка-Чижи».

Подстанция (ПС) 110/35/10 «Урванцево» – это новый современный центр питания, который позволит обеспечить развитие города Кирова в юго-западном направлении (мкр. «Метроград» и «Урванцево»), а также в пригородной зоне (пос. Дороничи и Садаковский). Кроме того, подстанция возьмет на себя часть нагрузки с ПС 110 кВ «Коммунальная».

На центре питания установлен трансформатор мощностью 40 МВА, смонтировано блочное открытое распределительное устройстве (ОРУ) 110 кВ, закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 10 кВ совмещенное с ОПУ, построены заходы воздушных линий электропередачи класса напряжения 110 кВ. Все основное оборудование, которое установлено на подстанции, отечественного производства с элементами цифровых технологий.

Задача КВЛ-110 кВ «Вятка-Чижи» - значительно укрепить надежность электроснабжения областного центра. После реализации проекта город Киров получит третий источник питания - подстанцию 500 кВ «Вятка». До строительства линии областной центр был запитан от двух источников - от Кировской ТЭЦ-4 и от ПС 220 кВ «Киров».

Благодаря новой линии у «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» появится возможность без ущерба для потребителей проводить работы на уже существующих ВЛ, от которых запитаны городские подстанции: ПС 110 кВ «Птицефабрика», ПС 110 кВ КБ «Север», ПС 110 кВ «Чижи», ПС 110 кВ «Восточная», ПС 35 кВ «Чистые пруды», ПС 35 кВ «Береговая». А такие работы необходимы: часть воздушных линий построена в 1960-е годы и нуждается в реконструкции.

В ходе строительства КВЛ «Вятка – Чижи» впервые в «Кировэнерго» выполнена прокладка кабельной линии напряжением 110кВ. При этом использован кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, произведенный на территории Кировской области на заводе «Кирскабель».

Общий объем инвестиций «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» в электросетевой комплекс Кировской области в 2019 году составил более 1,3 млрд. рублей. Подстанция «Урванцево» и ВЛ 110 кВ «Вятка-Чижи» - это главные объекты инвестиционной программы филиала в 2019 году. Оба объекта построены в рамках реализации Программы развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От «бесплатных катков» на улицах за один день пострадало 120 жителей города
В общественном транспорте Кирова вводится единый городской тариф
Из-за гололеда для учеников из Сидоровки отменили занятия
Главный кировский дорожник покинул пост главы УДПИ
«Ура! Каникулы!», или новогодние представления в «Театре на Спасской»
«Россети Центр и Приволжье» начала комплексное опробование двух новых объектов энергетики в Кировской области
Россельхозбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк
В Кирове появится муниципальная похоронная служба
Следственный комитет выяснит, почему самолет в «Победилово» выкатился за пределы полосы
ТКО замерят зимой в 13 муниципалитетах Кировской области
Новогодние развлечения 2019-2020 в Кирове: программа мероприятий, куда сходить
В «Куприте» назначили нового гендиректора
Сотрудники Следкома поздравили мальчика-героя
В Кировской области сократилось число смертельных аварий
В Фаленках гостеприимного хозяина насмерть забили табуретом
Ко Дню энергетика лучшие сотрудники Кировэнерго получили награды
Битва за чистую землю: кировчане выходят на митинги и пикеты против Марадыково и Шиеса
Из-за дождей в Кирове не могут завершить строительство ледового городка