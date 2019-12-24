В Кирове появится муниципальная похоронная служба

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-24T14:02:05+03:00

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В Кирове создали новое муниципальное учреждение. Постановление о «Службе похоронного дела» опубликовали на сайте администрации города. В нем сообщается, что служба создана для «организации погребения, похоронного дела и содержания мест захоронения» на территории города Кирова. Кроме того, новый орган будет заниматься перевозкой усопших и оказывать другие ритуальные услуги.

Разговоры о создании подобного учреждения были два года назад. Тогда представили только проект. На сегодняшний день в администрации утвердили устав «Службы похоронного дела» и выделили ей нежилое помещение по адресу улица Свободы, 40. Главным распорядителем бюджетных средств назначен департамент городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU