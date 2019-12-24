2019-12-24T13:13:11+03:00
Общество

Следственный комитет выяснит, почему самолет в «Победилово» выкатился за пределы полосы

В момент скольжения на борту судна находились 112 пассажиров и пять членов экипажа
Анна КРЮКОВА
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«Победа» опровергает информацию о том, что самолет выкатился за пределы полосы.«Победа» опровергает информацию о том, что самолет выкатился за пределы полосы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проверит, по каким причинам самолет в Кирове выкатился за пределы полосы. Судно проскользило по аэропорту «Победилово» 23 декабря в 09.43.

Boeing-737 авиакомпании «Победа» покатился по полосе после приземления. Передней стойкой шасси самолет выехал за пределы полосы. В этот момент на борту самолета находились 112 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Напомним, что сама авиакомпания опровергает информацию о том, что самолет выкатился за пределы полосы. Как уточняют в «Победе», судно действительно проскользило, но за пределы полосы не выехало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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