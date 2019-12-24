Следственный комитет выяснит, почему самолет в «Победилово» выкатился за пределы полосы
Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проверит, по каким причинам самолет в Кирове выкатился за пределы полосы. Судно проскользило по аэропорту «Победилово» 23 декабря в 09.43.
Boeing-737 авиакомпании «Победа» покатился по полосе после приземления. Передней стойкой шасси самолет выехал за пределы полосы. В этот момент на борту самолета находились 112 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.
Напомним, что сама авиакомпания опровергает информацию о том, что самолет выкатился за пределы полосы. Как уточняют в «Победе», судно действительно проскользило, но за пределы полосы не выехало.
ИСТОЧНИК KP.RU