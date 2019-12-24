ТКО замерят зимой в 13 муниципалитетах Кировской области

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-24T13:03:49+03:00

В соответствии с законодательством, эти работы должны проходить в каждом сезоне. Фото: kirovreg.ru

Эти работы проводят для получения точных данных по количеству образующихся отходов

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В 13 муниципальных образованиях Кировской области проходят зимние замеры по определению норм накопления твердых коммунальных отходов. Работы проводит государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Экология региона», выбранное на конкурсной основе. Для замеров выбраны городские поселения Зуевка, Кирс, Опарино, Кумены; сельские поселения Зуевское, Лойнское, Речное, Пасеговское, Кикнурское, Вожгальское, города Киров, Кирово-Чепецк, Слободской.

О том, как проходят зимние замеры, 23 декабря рассказали специалисты Областного природоохранного центра, подведомственного министерству охраны окружающей среды Кировской области.

- С 1 января 2019 года появилась новая коммунальная услуга - вывоз и размещение коммунальных отходов. Стоимость услуги складывается из двух составляющих - это тариф на работу регионального оператора и норматив образования ТКО. Чтобы норматив был корректен, проводятся замеры, - рассказала первый заместитель директора природоохранного центра Ирина Торопова.

Подобные замеры в Кировской области проводят с августа 2019 года. В соответствии с законодательством, эти работы должны проходить в каждом сезоне. Сейчас идут замеры уже по третьему сезону - зимние.

Это необходимо для получения достоверных и обоснованных данных о количестве ТКО, образующихся в населенных пунктах области. При этом еще и выявляют количество потенциальных ресурсов, которые возможно направить на вторичную переработку.

В проведении замеров принимают участие представители органов местного самоуправления, регионального оператора по обращению с ТКО – АО «Куприт», организаций-транспортировщиков, управляющих компаний, ТСЖ, юридических лиц, а также общественных организаций.

В весенний период замеры продолжат в тех же муниципальных образованиях. По их результатам выполнят расчеты, на основании которых и будут установлены новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU