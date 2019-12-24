2019-12-24T12:54:08+03:00
Звезды

Новогодние развлечения 2019-2020 в Кирове: программа мероприятий, куда сходить

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2019-2020
Ольга Маковеева
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У главной елки города на Театральной площади мероприятия 31 декабря начнутся в 18.00.У главной елки города на Театральной площади мероприятия 31 декабря начнутся в 18.00.Фото: Александр МАКАРОВ
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Новогодняя афиша в этом году очень насыщенна и разнообразна. Новогодние мероприятия подготовлены как для детей, так и для взрослых. Можно посетить праздничные представления, игровые программы, концерты и спектакли.

Больше всего мероприятий пройдет в Областном доме народного творчества. Ежедневно там можно попасть на детские новогодние праздники и музыкальные программы для взрослых. Так, ребята могут сходить на детский новогодний праздник со спектаклем «Волшебный меч» и игровой программой у елки «В гостях у сказки» с 24 по 27 декабря и 6 января. Представления запланированы на 10.00, 13.00 и 15.00.

Всю предновогоднюю неделю, как сообщают в городском управлении культуры, праздничные представления будут проходить в домах культуры в пригородах Кирова, а также в Центрах развития творчества и Центрах местной активности. Развлекательные мероприятия запланированы в парках, скверах и даже во многих дворах.

У главной елки города на Театральной площади мероприятия 31 декабря начнутся в 18.00 с интерактивной детской развлекательной программы. Затем с 22.30 и до 3.00 утра для всех жителей и гостей города новогоднее настроение будут создавать ансамбль «Дивертисмент», вокальный проект «Арго» и шоу-балет «Дольче Вита». В час ночи всех собравшихся на Театральной площади порадует фейерверк. Напомним, в этом году в новогоднюю ночь увидеть распускающиеся в небе огненные цветы смогут и кировчане, гуляющие в Кочуровском парке. Это произойдет в 01.00.

А первого января с часу ночи до пяти утра новогодние гуляния будут организованы не только на Театральной площади, но еще и в Центрах культуры и спорта в поселках Костино и Дороничи, в Домах культуры мкр. Лянгасово, в селах Бахта и Русское.

Где еще можно весело провести время накануне Нового года и в первую неделю после него, смотрите в таблице:

Праздники будут организованы во многих дворах. Фото: culture.admkirov.ru/

Праздники будут организованы во многих дворах. Фото: culture.admkirov.ru/

Полная программа размещена на сайте городского управления культуры

ИСТОЧНИК KP.RU

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