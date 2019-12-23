Сотрудники Следкома поздравили мальчика-героя

СЕГОДНЯ 18:31 2019-12-23T18:33:11+03:00

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Офицеры регионального СК до сих пор поддерживают связь с семьей Тимофея Перминова. На днях следователи Куменского СУ навестили мальчика. Они поздравили его семью с наступающим Новым годом и подарили сладкие подарки.

Тимофей в свою очередь показал гостям книгу «Волшебные истории о детях-героях». В ней опубликован рассказ о его поступке. Это издание - первая в России книга о подвигах современных детей. Она вышла в свет в декабре 2019 года. Следователи вместе с мальчиком полистали издание. Мама Тимофея поблагодарила сотрудников СК за помощь их семье.

Напомним, летом 2017 года в поселке Аркуль Кировской области чуть не произошел трагический случай. Ученик-второклассник играл около реки, упал в воду и стал тонуть. Тимофей Перминов, недолго думая, спас своего товарища.

Мальчик был награжден премией «Дети-герои», ему также вручили медали «За спасение погибающих на водах» и «Горячее сердце».

ИСТОЧНИК KP.RU