2019-12-23T18:26:19+03:00
Происшествия

В Кировской области сократилось число смертельных аварий

Госавтоинспекция опубликовала статистику по ДТП за текущий год.
Александр МАКАРОВ
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По сравнению с прошлым годом число погибших сократилось на 5,5%. Фото: vk.com/gibdd43По сравнению с прошлым годом число погибших сократилось на 5,5%. Фото: vk.com/gibdd43
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По информации пресс-службы ГИБДД, за 2019 год на дорогах Кировской области погибли 156 человек. Больше двух тысяч получили травмы. По сравнению с 2018 годом число погибших сократилось на 5,5%, а пострадавших на 4,9%.

Больше всего смертельных ДТП произошло в Кирово-Чепецком, Нолинском, Верхошижемском, Котельническом, Юрьянском районах области. Самые тяжелые последствия аварий связаны с выездом водителей на «встречку». По этой причине погибло 47 человек. Практически все смертельные случаи в таких происшествиях зарегистрированы на трассах области.

Также под колесами машин погибли 40 пешеходов. Большинство аварий произошло в темное время суток на дорогах региона. 51 человек расстался с жизнью по вине нетрезвых водителей. Это на 16% меньше, чем в 2018 году.

В областном центре число погибших осталось на уровне прошлого года - 22 человека. Количество пострадавших возросло до 1043, что на 3,1% больше, чем в 2018 году.

ВАЖНО

ГИБДД Кировской области напоминает водителям, что дисциплина и внимание на дороге убережет вас от неприятностей. Соблюдение ПДД и взаимовежливость - залог безопасности на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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