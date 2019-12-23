2019-12-23T15:02:37+03:00
Общество

Из-за дождей в Кирове не могут завершить строительство ледового городка

Работы планируют завершить в среду, 25 декабря
Иван КАБАНОВ
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Из-за погоды в Кирове не могут сдать ледовый городок. Фото: admkirov.ruИз-за погоды в Кирове не могут сдать ледовый городок. Фото: admkirov.ru
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21 декабря на Театральной площади состоялось открытие главной ёлки. Посмотреть на событие пришло более тысячи человек. Они заметили, что несмотря на оформление, ледовый городок еще готов не полностью.

По информации департамента городского хозяйства из-за погодных условий не удается завершить заливку горки и катков: пока они будут закрыты ограждениями. Представители строительной организации планируют провести работы в среду, после того, как температура снизится до минусовой.

Напомним, что украшение Театральной площади должно завершиться до 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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