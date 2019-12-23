В Оричевском районе местный житель избил мужчину и оставил его умирать на дороге

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-23T14:03:23+03:00

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В Оричевском районе раскрыли убийство 55-летнего местного жителя. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

21 декабря около часа ночи из полиции поступило сообщение — в селе Пустоши Оричевского района на дороге нашли тело мужчины. При осмотре обнаружили многочисленные ссадины и кровоподтеки на теле, говорившие о насильственной смерти. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Как установило следствие, 21 декабря в одном из домов в Пустошах компания местных жителей устроила застолье. В какой-то момент два участника затеяли ссору, в результате которой 28-летний подозреваемый избил своего оппонента. После он вытащил потерпевшего на улицу и бросил на дороге, а сам сбежал. 55-летний мужчина скончался от полученных травм.

Сейчас подозреваемый задержан и заключен под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU