«Победа» опровергла информацию о том, что в Кирове самолет выкатился за пределы полосы

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-23T15:42:51+03:00

При этом судно действительно проскользило по полосе

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«Победа» опровергла опубликованную в СМИ информацию о том, что в Кирове самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, судно действительно проскользило из-за обледенения полосы в тот момент, когда разворачивалось на 180 градусов. Самолет «прокатился» в сторону укрепленной обочины.

- Для предотвращения выкатывания командир успешно принял все необходимые меры вплоть до применения реверса, - уточнили представители «Победы». - Всех пассажиров рейса оперативно доставили на автобусах в терминал.

Сейчас в аэропорту Внуково готовится к вылету в Киров резервный самолет, чтобы выполнить рейс Киров - Москва. Из-за этого расписание «Победы» на 23 декабря изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU