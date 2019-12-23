2019-12-23T15:42:51+03:00
Общество

«Победа» опровергла информацию о том, что в Кирове самолет выкатился за пределы полосы

При этом судно действительно проскользило по полосе
Анна КРЮКОВА
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Из-за произошедшего расписание авиакомпании на 23 декабря изменитсяИз-за произошедшего расписание авиакомпании на 23 декабря изменитсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Победа» опровергла опубликованную в СМИ информацию о том, что в Кирове самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, судно действительно проскользило из-за обледенения полосы в тот момент, когда разворачивалось на 180 градусов. Самолет «прокатился» в сторону укрепленной обочины.

- Для предотвращения выкатывания командир успешно принял все необходимые меры вплоть до применения реверса, - уточнили представители «Победы». - Всех пассажиров рейса оперативно доставили на автобусах в терминал.

Сейчас в аэропорту Внуково готовится к вылету в Киров резервный самолет, чтобы выполнить рейс Киров - Москва. Из-за этого расписание «Победы» на 23 декабря изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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