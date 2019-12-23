Искали за кражу, посадят за мошенничество: в Кирове задержали предприимчивого вора

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-23T15:30:58+03:00

Если в первом случае мужчина украл деньги, то во втором пенсионерка отдала их сама, поверив на слово. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Кирове задержали мошенника, от действий которого пострадало несколько человек. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

На днях в полицию поступило сообщение от кировчанина - его ограбили. По его словам, он оставил машину незапертой и ушел, а вернувшись, обнаружил, что оставленные в ней деньги пропали. Всего исчезло три с половиной тысячи рублей.

Подозреваемого быстро нашли и задержали. Им оказался неработающий 45-летний кировчанин. В краже он признался и рассказал, что, идя по улице, увидел незапертую машину. Не сумев побороть искушение, он сел в авто и, наткнувшись на деньги, прибрал их к рукам, после чего исчез.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Однако сам кировчанин расплачиваться за свои деяния не хотел, скрываясь от стражей порядка и закона. Мужчину объявили в розыск. В процессе поиска нашлась еще одна жертва - знакомая ему пенсионерка. Однако у нее он ничего не крал - по крайней мере, в буквальном смысле: женщина сама отдала обманщику деньги.

Как рассказала пенсионерка, с мошенником она познакомилась три года назад. Тот представился врачом и пообещал помочь поместить сына в больницу, попросив за это 10 тысяч рублей. Женщина согласилась, и, конечно, кировчанин пропал, взяв деньги. Однако потом появился вновь, потребовав на этот раз уже 100 тысяч рублей. И, разумеется, вновь исчез, заполучив желаемое. В полицию пенсионерка почему-то обращаться не стала.

Предприимчивого кировчанина задержали, прибавив ему еще и статью «Мошенничество». Сейчас он находится в СИЗО в ожидании приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU