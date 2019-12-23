Ледяные дожди в Кировской области прекратятся 26 декабря

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-23T13:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Осадки в виде мокрого снега и дождя прекратятся в регионе к четвергу, 26 декабря. Как уточнили в группе «Любительская метеорология в Кирове», в начале недели над областью пройдет последняя волна тропического тепла. Затем в городе установятся морозы.

Пока же жителям советуют быть осторожными. Ледяные дожди ожидаются в южных, западных и центральных районах области, в том числе и в Кирове. Из-за осадков на дорогах возникнет гололедица. Поэтому может увеличиться вероятность ДТП и травматизма пешеходов. Также метеорологи-любители не исключают обрывы проводов и падение подгнивших стволов деревьев.

Напомним, что морозы «нагрянут» в Киров во второй половине рабочей недели. Ожидается, что температура воздуха упадет до -16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU