2019-12-23T13:33:44+03:00
Происшествия

Ледяные дожди в Кировской области прекратятся 26 декабря

Теплая погода сменится морозами
Анна КРЮКОВА
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В начале недели над областью пройдет последняя волна тропического тепла. Фото: Михаил РЯБИКОВВ начале недели над областью пройдет последняя волна тропического тепла. Фото: Михаил РЯБИКОВ
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Осадки в виде мокрого снега и дождя прекратятся в регионе к четвергу, 26 декабря. Как уточнили в группе «Любительская метеорология в Кирове», в начале недели над областью пройдет последняя волна тропического тепла. Затем в городе установятся морозы.

Пока же жителям советуют быть осторожными. Ледяные дожди ожидаются в южных, западных и центральных районах области, в том числе и в Кирове. Из-за осадков на дорогах возникнет гололедица. Поэтому может увеличиться вероятность ДТП и травматизма пешеходов. Также метеорологи-любители не исключают обрывы проводов и падение подгнивших стволов деревьев.

Напомним, что морозы «нагрянут» в Киров во второй половине рабочей недели. Ожидается, что температура воздуха упадет до -16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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