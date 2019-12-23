2019-12-23T14:38:10+03:00
Звезды

В «Галерее Прогресса» открылась выставка картин Вадима Русских

Цикл «Моя армия» основан на воспоминаниях художника о службе на Дальнем Востоке
Максим ЗАВАЛКО
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На картинах Вадима даже грозная бронетехника выглядит живой и одушевленной. Фото: vk.com/mine_army_exebitionНа картинах Вадима даже грозная бронетехника выглядит живой и одушевленной. Фото: vk.com/mine_army_exebition
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В армейской субкультуре издавна существовало такое понятие, как «дембельский альбом». Это рукотворная «самиздатовская» книга, в которой демобилизующийся солдат собирал фотографии, тексты, рисунки, посвященные периоду его службы в Вооруженных силах. Каждый такой альбом автобиографичен и неповторим, поскольку выполнялся в единственном варианте, а некоторые из этих творений можно даже отнести к произведениям искусства: зачастую подобного рода вещи создавались не только руками художественных дилетантов и самоучек, но и настоящими профессиональными художниками, призванными на военную службу.

Уникальная выставка картин Вадима Русских, недавно открывшаяся в «Галерее Прогресса» - это тоже своего рода «дембельский альбом», основанный на воспоминаниях и эмоциях, пережитых художником во время прохождения срочной службы на Дальнем Востоке. Серия представленных на выставке картин называется «Моя армия», работа над ней началась спустя 3 года после демобилизации Вадима. В общем, «дембельский альбом» талантливого кировского художника создавался долго, осмысленно, с детальным знанием предмета, военной точностью и глубоким психологизмом. Даже грозная бронетехника на картинах Вадима изображена так, что зритель видит одушевленные механизмы, живущие своей потаенной, но осмысленной жизнью (картины «Покой», «Застрял»). Кто-то обнаружит в этих работах некоторые параллели с мощной стилистикой и композиционными построениями Александра Дейнеки (картины «Т-70», «Птицы»), кому-то придется по сердцу незатейливый юмор повседневных бытовых зарисовок (картины «Ремонт», «Парково-хозяйственный день»).

Серия «армейских» работ, выдержанная в суровой «милитаристской» цветовой гамме, определила индивидуальный художественный стиль Вадима Русских - синтетический реализм с элементами фовизма. А вообще, каждый зритель (и искушенный в стилистических тонкостях искусствовед, и бывалый солдат, да и просто человек с улицы) сможет отыскать в этих картинах что-то близкое и свое, ведь все они созданы с огромной любовью, без которой подлинное искусство невозможно.

Где: Галерея Прогресса

Когда: 23-27 декабря, 12.00

Стоимость билета: 150-200 рублей

Возрастной рейтинг: 18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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