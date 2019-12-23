Показ спектакля по мотивам старинной сказки состоится в Театре на Спасской

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-23T11:26:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Говорят, что эта история была записана древнегреческим историком Страбоном еще в первом веке до нашей эры по мотивам устных сказок Эзопа, а родилась она еще раньше - то ли в Древнем Египте, то ли вообще у шумеров, словом, где-то на заре цивилизации. Героиня этой волшебной сказки сменила много стран, имен и деталей своей биографии. Древняя Греция, Китай и Франция в разное время были родиной этой девушки. Ее звали Родопис, Синдерелла, Сандрильона, Йе Сянь… Обувь ее была то из драгоценного папируса, то из стекла, то из горного хрусталя, а ее миниатюрные размеры поражали воображение европейских принцев и даже сыновей египетских фараонов. Менялись страны и эпохи, но основной (так называемый «бродячий») сюжет этой сказки во все времена оставался неизменным: злая и спесивая мачеха, добрый, но слабохарактерный отец-подкаблучник, сводные сестры-вредины, каторжный труд на кухне, добрая фея, королевский бал, карета из подручных средств, туфельки и прекрасный принц. Взрослые и дети всего мира знают эту девушку под именем Золушка, ну, или Замарашка, если следовать тургеневскому переводу этой прекрасной сказки.

В предновогоднюю неделю «Театр на Спасской» предлагает юным зрителям свое прочтение традиционной истории об утраченной туфельке и приобретенном взамен счастье, в которой найдется место волшебной феерии, сказочному путешествию и большой любви.

Где: Театр на Спасской

Когда: 26 декабря, 10.00, 13.00

Стоимость билета: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU