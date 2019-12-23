На смену дождям в Киров придет резкое похолодание

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-23T11:01:00+03:00

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Во время последней рабочей недели перед новогодними праздниками в Кирове ожидаются резкие перепады температуры. Так, в понедельник, 23 декабря, в городе ожидаются пасмурная погода. Пройдет снег с дождем. Днем температура воздуха составит 0 градусов. Ночью похолодает до -4.

Вторник, 24 декабря, также окажется теплым и дождливым. Ожидается 0…-1 градус. В среду, 25 декабря, в Кирове начнется похолодание. Если днем столбик термометра окажется на отметке в 0 градусов, то вечером температура воздуха составит -6 градусов.

В четверг, 26 декабря, ожидается переменная облачность. Днем в Кирове будет -9 градусов. Ночью похолодает до -15. В пятницу, морозы усилятся. Так, с утра в городе температура воздуха составит -11 градусов. Вечером столбик термометра окажется на отметке -16. Пройдет небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU