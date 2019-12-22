2019-12-22T17:12:17+03:00
Общество

Кировчанам удалось снять в центре города «гостью из леса»

Лисица может быть заражена бешенством
Олег ЛЯЛИН
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Лису запечатлели у ТЦ в самом центре Кирова. Фото: instagram.com/zloykirovchanin/Лису запечатлели у ТЦ в самом центре Кирова. Фото: instagram.com/zloykirovchanin/
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В Instagram-профиле паблика «Злой Кировчанин» появилось фото встречи горожанина с лисой прямо в центре города - у ТЦ «Макси». В комментариях к посту жители Кирова обеспокоены, а вдруг хищница могла оказаться бешеной. Некоторые комментаторы отшучиваются.

- Затариваться на Новый Год пришла, - комментирует фото один из пользователей социальной сети.

Как бы кировчане не шутили, но дикие лесные животные действительно опасны, так как могут быть заражены вирусом бешенства.

ВАЖНО

Если вы увидели, как по городу ходит дикий зверь, необходимо сообщить об этом по телефону 8 (833) 237-32-14 на Станцию по борьбе с болезнями животных. Это убережет и вас, и самого «лесного гостя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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