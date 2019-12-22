Росгвардейцы в Кирове задержали пьяного лихача без водительского удостоверения

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-22T16:45:40+03:00

Выяснилось, что молодой человек однажды уже лишался водительских прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На днях на улице Мира около четырех часов утра сотрудники Управления Росгвардии Кировской области остановили автомобиль «Тойота». В пресс-службе военного ведомства пояснили, что поводом к этому стало то, что машина ехала без фар зигзагами. Такая «культура вождения» создает опасность и для пешеходов, и для других водителей.

Сотрудники вневедомственной охраны установили, что 22-летний водитель был пьян. Оказалось, что молодой человек уже лишался водительского удостоверения в 2018 году. Нарушителя ПДД передали в Госавтоинспекцию для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что 22 декабря УГИБДД России по Кировской области проводит «сплошные» проверки на трезвость по всему Ленинскому району, а также на въездах и выездах в город и на пригородных трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU