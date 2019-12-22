2019-12-22T16:42:10+03:00
Происшествия

«Сэр, да вы гурман»: в Слободском хулиган прямо в магазине выпил пиво и съел плавленый сырок

Возмутителя спокойствия задержали росгвардейцы
Олег ЛЯЛИН
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Хулиган разбил бутылки с алкоголем не на одну тысячу рублей.Хулиган разбил бутылки с алкоголем не на одну тысячу рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в одном из магазинов Слободского местный житель решил «угоститься» товарами «за счет заведения». Хулиган прямо с прилавка взял банку пива, открыл ее и опустошил. Закуской стал плавленый сырок, который лежал рядом.

Такое поведение, естественно, не понравилось продавцу. Сотрудница магазина потребовала оплатить все выпитое и съеденное. От такого предложения мужчина впал в ярость и принялся крушить прилавки. «Под горячую руку» попали бутылки с алкоголем. Некоторые марки были весьма дорогими.

Продавщица быстро отреагировала на неадекватное поведение посетителя. По сигналу тревожной кнопки в торговую точку приехали сотрудники Росгвардии. Хулигана задержали и отвезли в полицейский участок. Кассир написала на него заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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