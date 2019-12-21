2019-12-21T18:49:09+03:00
Общество

Новые светофоры создают новые пробки

Кировские водители жалуются на упавшую пропускную способность Октябрьского проспекта
Александр МАКАРОВ
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Затор на перекрестке Октябрьского проспекта и ул. Милицейской. Фото: vk.com/kirov_blacklistЗатор на перекрестке Октябрьского проспекта и ул. Милицейской. Фото: vk.com/kirov_blacklist
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Автолюбители в группе «Киров без цензуры» пожаловались на новую пробку. По словам автора публикации, светофор на пересечении улицы Милицейской и Октябрьского проспекта неправильно настроен. Водителям, движущимся по Октябрьскому проспекту, дается на проезд всего 20 секунд, а машинам, поворачивающим с улицы Милицейской - 40 секунд.

20 декабря, в управлении дорожной и парковой инфраструктуры отчитались об установке пяти светофоров. Новые устройства появились по адресам:

- ул. Маршала И.С. Конева - ул. Волкова;

- ул. Калинина - ул. Пугачева;

- Октябрьский проспект - ул. Милицейская;

- ул. Воровского 153;

- Октябрьский проспект, 83.

Также, обновлено семь других светофоров по всему городу. Часть из них уже работает, остальные включат в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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